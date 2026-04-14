Legende schimpft: „Geht‘s jetzt um Eitelkeiten?“

Sepp Maier glaubt nicht an eine DFB-Rückkehr von Manuel Neuer. Deutschen Medienberichten zufolge soll das Verhältnis zwischen dem Bayern-Keeper und Bundestrainer Julian Nagelsmann angeknackst sein, Maier zufolge sei da nichts mehr zu machen.
Bei „Sport1“ meinte der ehemalige Torhüter der Bayern: „Wenn das stimmt, was man so hört, dann ist das Ding durch. Das Verhältnis ist kaputt. Einen zerbrochenen Maßkrug kannst du auch nicht mehr hinbekommen. Und wenn sogar Lothar Matthäus sagt, das Tischtuch ist zerschnitten – ja mei, dann kannst du es eigentlich einrahmen und an die Wand hängen. Das wird nichts mehr. Und ich gebe dem Lothar nicht oft recht.“
Nach Neuers Glanzleistung im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid hatten zahlreiche Experten den Wunsch geäußert, den 40-Jährigen wieder ins Nationalteam zu berufen. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte sein DFB-Trikot 2024 an den Nagel gehängt. Etwa wegen Nagelsmann?
„Das ist doch kein Betriebsausflug“
Maier hat dazu eine klare Meinung: „Geht’s jetzt um Eitelkeiten oder um Leistung? Du kannst doch nicht so einen Torwart draußen lassen, nur weil’s menschlich knirscht. Das ist doch kein Betriebsausflug, das ist die Nationalmannschaft. Manu ist nach wie vor die Nummer 1 in Deutschland.“
„Keine Excel-Tabelle“
Der 82-Jährige ist kein Fan von Nagelsmanns Herangehensweise in Bezug auf die Kader-Zusammenstellung. „Früher hast du deine besten Leute aufgestellt, Punkt. Heute wird analysiert, moderiert, kommuniziert – und am Ende sitzt der Beste draußen“, so Maier. Der Bundestrainer versuche stets, alles perfekt vorzubereiten. Aber: „Fußball ist keine Excel-Tabelle! Da brauchst du Gefühl, Hierarchie, Respekt. Und wenn ein Manuel Neuer in der Kabine sitzt, dann verändert das etwas – im positiven Sinn.“
Neuer selbst meinte auf eine angebliche Fehde zwischen ihm und Nagelsmann angesprochen zuletzt: „Wir haben uns damals ausgetauscht, er war mein Trainer gewesen. Ich war ja auch bei der Europameisterschaft Torwart unter ihm gewesen. Wir haben kein schlechtes Verhältnis. Wir haben ein gutes Verhältnis. Was von außen gesprochen wird, das interessiert ihn und mich nicht. Deshalb sind wir da entspannt.“ Also alles paletti zwischen dem Teamchef und dem Star-Goalie? Maier will‘s nicht so ganz glauben ...
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