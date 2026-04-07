Nagelsmann? „So etwas macht man nicht!“

Stuttgart-Torjäger Undav spielt eine starke Saison, kam im Nationalteam jedoch nur begrenzt zum Einsatz. Gegen Ghana brauchte er zwar etwas, fand dann aber ins Spiel und erzielte schließlich den 2:1-Siegtreffer. Trotzdem sorgte Nagelsmann danach mit seiner Analyse für Aufsehen. Er stellte klar, dass Undav zunächst „alles andere als gut unterwegs war“ – und sich an dessen Rolle vorerst nichts ändern werde.