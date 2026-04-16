„Das ist respektlos!“ Speedfahrer kritisiert ÖSV

Nicht nach Wunsch verlief der vergangene Winter für den Kärntner Ski-Speedspezialisten Otmar Striedinger. Bei sieben Weltcup-Rennen fuhr er nie in die Punkteränge. „Diese Saison war nicht gut. Das will ich nicht schönreden. Ich bin selbst mein größter Kritiker – es war schlecht!“, so Striedinger.