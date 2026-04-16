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„Das ist respektlos!“ Speedfahrer kritisiert ÖSV

Ski Alpin
16.04.2026 06:29
Otmar Striedinger kritisiert das Verhalten des heimischen Ski-Verbandes.
Otmar Striedinger kritisiert das Verhalten des heimischen Ski-Verbandes.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Der Kärntner Ski-Speedspezialist Otmar Striedinger rechnet mit der Kommunikation des ÖSV ab. Zuletzt erhielt er Informationen nur aus Medien. Für Chefcoach Marko Pfeifer hat er einen Tipp parat. Die Zukunft von Striedinger ist offen.

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Nicht nach Wunsch verlief der vergangene Winter für den Kärntner Ski-Speedspezialisten Otmar Striedinger. Bei sieben Weltcup-Rennen fuhr er nie in die Punkteränge. „Diese Saison war nicht gut. Das will ich nicht schönreden. Ich bin selbst mein größter Kritiker – es war schlecht!“, so Striedinger.

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