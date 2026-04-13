Trump-Klage gegen „Wall Street Journal“ abgewiesen

Trump geht auch gegen andere Medien vor

Auch gegen die britische Rundfunkanstalt BBC war der Präsident vorgegangen und hatte sie auf insgesamt zehn Milliarden US-Dollar verklagt. Hintergrund der Klage, die bei einem Gericht in Florida einging, ist ein Streit um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Jänner 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. An diesem Tag war in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol gewaltsam gestürmt worden. Ausgestrahlt wurde die Sendung kurz vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2024. Als Verhandlungsstart ist Februar 2027 gesetzt.