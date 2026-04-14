„Kostensparend“ mit Ausweis von Totem geparkt

Volles Geständnis abgelegt

Zu Beginn der Verhandlung bekannte sich der Angeklagte vollumfänglich schuldig. Zuvor hatte er bereits eine schriftliche Stellungnahme eingebracht, bei der er volle Verantwortung für sein Tun übernahm. Von Richterin Heide Maria Paul zu seinem Motiv befragt, wusste der 63-Jährige jedoch kaum etwas zu sagen. Lediglich, dass dieser Behindertenausweis natürlich für ihn ungültig war, gestand er ein und entschuldigte sich somit für sein Vorgehen.