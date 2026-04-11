„Hamburger Jungs“ wollten in Tirol Geld eintreiben

„Nur unter Männern reden“

Vorwürfe, die die beiden Männer vor Richterin Helga Moser vehement abstritten. Man habe „nur helfen“ wollen, hieße es unisono. Jene Hilfe bestand darin, dass sie den Innsbrucker Kaffeehausbesitzer aufsuchten, der Schulden bei der Mutter einer Freundin von ihnen hatte. „Wir waren wegen eines Männerurlaubs ohnehin in Tirol“, gab der Erstangeklagte zu Protokoll. Sodann sei man einfach zu besagtem Mann gefahren und wollte schauen, „ob sich nicht etwas machen lässt“, meinte der Zweitangeklagte. Damit gemeint: Ob er nicht doch zahlen wolle, denn bisherige Versuche hätten „nicht funktioniert“. Die ergänzende Rechtfertigung: „Wir wollten mit ihm einfach nur unter Männern reden.“