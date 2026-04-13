Schock bei Umbau: Feuer in Hotel ausgebrochen

Dichter Rauch, aufgeschnittene Wände und schweres Gerät im Dauereinsatz: Dramatische Szenen spielten sich am Montag in einem Hotel in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ab. Während der Zwischensaison wird der Betrieb derzeit umgebaut – genau dabei dürfte es laut ersten Informationen im Erdgeschoss zum Brand gekommen sein.