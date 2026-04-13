Schock bei Umbau: Feuer in Hotel ausgebrochen

Feuer-Alarm am Montagvormittag in einem Hotel in Kirchberg in Tirol! Bei Umbauarbeiten brach offenbar ein Brand aus. Die Flammen fraßen sich durch Zwischenwände bis unters Dach.
Dichter Rauch, aufgeschnittene Wände und schweres Gerät im Dauereinsatz: Dramatische Szenen spielten sich am Montag in einem Hotel in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ab. Während der Zwischensaison wird der Betrieb derzeit umgebaut – genau dabei dürfte es laut ersten Informationen im Erdgeschoss zum Brand gekommen sein.
Feuer durch Zwischenwände ausgebreitet
Die automatische Brandmeldeanlage schlug sofort Alarm. Doch beim Eintreffen der Feuerwehren aus Kirchberg und Brixen im Thale hatte sich das Feuer bereits gefährlich ausgebreitet: Über Zwischenwände fraßen sich die Flammen bis ins Dachgeschoss.
„Es ist ein äußerst aufwendiger Einsatz“, hieß es seitens der Florianijünger. Um an die Brandherde zu gelangen, mussten Kästen entfernt und Wände aufgeschnitten werden – ein regelrechter Kraftakt für die Einsatzkräfte.
Hoher Sachschaden befürchtet
Glück im Unglück: Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, da das Hotel geschlossen war. Der Sachschaden dürfte aber groß sein.
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