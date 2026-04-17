Stilvoller Frühling im De Merin Boutique Hotel

Frühling im Thermen- & Vulkanland bedeutet Lebensfreude pur: Im De Merin Boutique Hotel erwartet Gäste eine Kombination aus exklusivem Ambiente, regionaler Spitzenküche und attraktiven Urlaubspaketen - ideal für alle, die sich jetzt eine genussvolle Auszeit sichern möchten.
Mitten im charmanten Ort Straden liegt ein Haus, das bewusst anders ist: Das De Merin Boutique Hotel setzt auf Klarheit, Ruhe und Individualität. Nur zwölf Suiten sorgen für eine intime Atmosphäre, in der Privatsphäre und Design im Mittelpunkt stehen. Großzügige Räume, viel Licht und stilvolle Details schaffen einen Ort, an dem man sofort ankommt – und gerne bleibt.
Genuss, der den Tag prägt
Im De Merin beginnt der Tag mit einem besonderen Konzept: Frühstück wird hier nicht einfach serviert, sondern zelebriert. Auf Etageren angerichtet, mit ausgewählten Produkten aus der Region, entsteht ein genussvoller Start in den Tag – ganz ohne Zeitdruck und im entspannten Rhythmus der Gäste.
Vielfalt, die begeistert
Als Partner der GenussCard profitieren Gäste von einer beeindruckenden Bandbreite an Möglichkeiten: Über 280 Ausflugsziele stehen zur Auswahl – von entspannenden Thermen über spannende Manufakturen bis hin zu kulturellen Highlights. So wird jeder Aufenthalt abwechslungsreich und individuell gestaltbar.
Aktiv die Region entdecken
Direkt vor der Tür beginnt das Erlebnis: Ob mit dem E-Bike, auf dem Fahrrad oder zu Fuß – die Umgebung rund um Straden lädt dazu ein, aktiv erkundet zu werden. Sanfte Hügel, Weingärten und idyllische Wege bieten ideale Bedingungen für Bewegung in der Natur. Danach sorgt der hoteleigene Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad für wohltuende Entspannung.
Kulinarik auf höchstem Niveau
Das Thermen- & Vulkanland zählt zu den spannendsten Genussregionen Österreichs. Eine außergewöhnliche Dichte an ausgezeichneten Restaurants macht die Region zu einem Hotspot für Feinschmecker. Renommierte Betriebe wie die Geschwister Rauch, das Saziani Restaurant oder das Genusstheater Krispel stehen für kreative Küche und höchste Qualität – perfekt für genussvolle Abende.
Jetzt Sommerglück sichern
Wer den Frühling besonders intensiv erleben möchte, profitiert aktuell von einem attraktiven Angebot: Mit dem „Sommerglück 2+1 Nacht geschenkt“-Package lässt sich die Region entspannt entdecken.
Regionales Frühstück auf Etageren serviert – täglich im Langschläfer-Modus bis 11 Uhr
1 x E-Bike Nutzung ganztägig
1 x Weinkellertour im Haus
2+1 Nacht um €244 pro Person
Straden 3-4,
8345 Straden
T: 03473 722 99
Das De Merin Boutique Hotel ist mehr als ein Rückzugsort – es ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Frühlingsauszeit, die Genuss, Bewegung und Entspannung auf elegante Weise verbindet.