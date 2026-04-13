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Schmid zu Vertragsende

„Sollten das meine letzten Spiele sein, dann …“

Bundesliga
13.04.2026 09:38
Manfred Schmid
Manfred Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Sollten das jetzt meine letzten Spiele sein, dann ist es eben so“, sagte Hartberg-Trainer Manfred Schmid vor dem 0:0 bei Sturm Graz zu seinem noch immer nicht verlängerten Vertrag in Richtung Klub-Obmann Erich Korherr. Sky-Experte Markus Schopp fühlt sich an seine Zeiten als Hartberg-Coach erinnert ...

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Schmid hatte Hartberg letztes Jahr ins Cup-Finale geführt und heuer in die Meistergruppe, doch sein Vertrag läuft im Sommer aus. Warum lässt man den Erfolgscoach so lange zittern?

Erich Korherr,
Erich Korherr,(Bild: GEPA)

Schmid im Interview mit Sky: „Wir hatten ein erstes Gespräch, das war sehr wertschätzend. Er (Erich Korherr, Anm.) hat mir klar erklärt, dass er sehr zufrieden ist mit der Leistung des Trainerteams. Letzte Woche hat er gesagt, er braucht zwei Wochen. Deswegen hat es noch kein Gespräch gegeben. Aber es ist alles in Ordnung. Ich habe hier eine supertolle Zeit in Hartberg. Ich bin sehr dankbar, hier mit den Jungs zu arbeiten. Jetzt werden wir warten, was da rauskommt. Es wird schon seine Gründe haben, warum es dauert. Ich weiß auch gar nicht, wie es um den Verein wirklich steht – diese Informationen habe ich nicht.“

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Liegt es an unterschiedlichen Auffassungen über die sportliche Zukunft der Hartberger – oder am Geld?

„Kannte es auch nicht anders“
Schopp: „Ich dufte ja auch in Hartberg arbeiten und ich kannte es auch nicht anders. Es gibt halt eben diese Jahresverträge und wenn man gut arbeitet als Trainer, kann das natürlich aus der Sicht es Trainers auch genutzt werden. Aber der Verein hat nunmal sehr geringe finanzielle Möglichkeiten und muss sich seine Strategie ganz genau überlegen.“

(Bild: GEPA pictures)

Schmid würde natürlich gerne bleiben, sagt aber auch ganz pragmatisch: „Ich habe eine tolle Zeit mit allen Menschen hier. Aber es gibt eben Verträge, die werden verlängert, oder eben nicht. Es soll nicht sein, dass irgendwer auf jemanden böse ist, oder so – ich bin allen im Verein sehr dankbar und wenn das jetzt meine letzten Spiele sein sollten, dann ist es eben so.“

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