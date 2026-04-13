„Sollten das meine letzten Spiele sein, dann …“

Schmid im Interview mit Sky: „Wir hatten ein erstes Gespräch, das war sehr wertschätzend. Er (Erich Korherr, Anm.) hat mir klar erklärt, dass er sehr zufrieden ist mit der Leistung des Trainerteams. Letzte Woche hat er gesagt, er braucht zwei Wochen. Deswegen hat es noch kein Gespräch gegeben. Aber es ist alles in Ordnung. Ich habe hier eine supertolle Zeit in Hartberg. Ich bin sehr dankbar, hier mit den Jungs zu arbeiten. Jetzt werden wir warten, was da rauskommt. Es wird schon seine Gründe haben, warum es dauert. Ich weiß auch gar nicht, wie es um den Verein wirklich steht – diese Informationen habe ich nicht.“