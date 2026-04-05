Von Verlängerungen, Einsparungen und Neubauten

Am Ostersonntag (14.30) kämpft Hartberg daheim um den ersten Sieg im 24. Duell mit den ungeliebten Salzburgern. Bei den Bullen, die als einziger Bundesliga-Kontrahent noch nicht besiegt werden konnten, läuft’s nicht nach Wunsch, doch Hartberg-Boss Erich Korherr warnt: „Die Salzburger darf man nicht abschreiben, die haben noch immer eine Meistermannschaft, die nach Rückkehr einiger Verletzter alles in Grund und Boden schießen kann!“