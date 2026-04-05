Von Verlängerungen, Einsparungen und Neubauten

Am Ostersonntag (14.30) kämpft Hartberg daheim um den ersten Sieg im 24. Duell mit den ungeliebten Salzburgern. Bei den Bullen, die als einziger Bundesliga-Kontrahent noch nicht besiegt werden konnten, läuft’s nicht nach Wunsch, doch Hartberg-Boss Erich Korherr warnt: „Die Salzburger darf man nicht abschreiben, die haben noch immer eine Meistermannschaft, die nach Rückkehr einiger Verletzter alles in Grund und Boden schießen kann!“
In der Länderspielpause steckte Hartbergs Obmann tief in Vertragsverhandlungen: Nach der Verlängerung von Markus, Havel und Kainz, laufen Gespräche mit den Managern des für Hartberg enorm wichtigen Kapitäns Jürgen Heil, Paul Komposch und Julian Halwachs: „Das wird noch etwas Zeit brauchen, die wir den Spielern geben!“
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