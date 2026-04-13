Designermöbel Wittmann wieder in weiblicher Hand

Wieder in Familienführung, leitet jetzt die Ururenkelin des Unternehmensgründers, Alice Wittmann, das „Haus“. Der Möbelhersteller blickt auf eine lange, Handwerksgeschichte zurück.
In Etsdorf am Kamp im Bezrik Krems begann 1896 eine Sattlerei mit dem Familiennamen „Wittmann“ Produkte für regionale Landwirte herzustellen. Auch Möbel wurden angefertigt. Ab den 1950er Jahren wuchs das Unternehmen rasant an. Heute sind die Erzeugnisse international als Designermöbel „Made in Austria“ gefragt. In Zeiten von Billigherstellern hebt man sich mit Zeitlosigkeit ab: „Es war für uns der richtige Zeitpunkt, das Unternehmen wieder selbst zu führen – und das soll man auch spüren“, sagt Alice Wittmann, die seit Februar das Unternehmen leitet.
Ein Paradebeispiel dafür, wie sich traditionelles Handwerk und internationale Wettbewerbsfähigkeit verbinden lassen.
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker
Bild: Mag. Rita Newman
Die 39-jährige ist die Ururenkelin von Gründer Franz Wittmann. Wirtschaftskammer-Österreich-Präsidentin Martha Schulz und WK-NÖ-Chef Wolfgang Ecker besuchten kürzlich das Hause Wittman: „Die konsequente Produktion am immer gleichen Standort“ zeitg vor, wie stark Betriebe aus der Heimat sind“, hieß es. Wittmanns Stühle, Sofas, Sessel, Betten werden übrigens heute noch in der selben Handarbeit gefertigt wie vor 130 Jahren. So schließt sich mit Ururenkelin Alice der Kreis.
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