Designermöbel Wittmann wieder in weiblicher Hand

In Etsdorf am Kamp im Bezrik Krems begann 1896 eine Sattlerei mit dem Familiennamen „Wittmann“ Produkte für regionale Landwirte herzustellen. Auch Möbel wurden angefertigt. Ab den 1950er Jahren wuchs das Unternehmen rasant an. Heute sind die Erzeugnisse international als Designermöbel „Made in Austria“ gefragt. In Zeiten von Billigherstellern hebt man sich mit Zeitlosigkeit ab: „Es war für uns der richtige Zeitpunkt, das Unternehmen wieder selbst zu führen – und das soll man auch spüren“, sagt Alice Wittmann, die seit Februar das Unternehmen leitet.