Ein Pop-Festival zwischen Newcomern und Legenden

Das Dutzend ist voll! Zum 12. Mal findet heuer in Graz das Styrian Sounds Festival für steirische Popkultur statt. Auf dem Programm stehen Newcomer, Rising Stars und echte Legenden - The Base feiern den 30. Geburtstag ihres Debütalbums.
„Ja, uns gibt es schon länger als das Internet“, scherzt Norbert Wally. Anfang der 1990er hat er mit Klinger und Miklin das Trio The Base gegründet und damit auch eine Art Startschuss für die steirische Indie-Szene gegeben. Im Jahr 1996 – also vor genau 30 Jahren – erschien mit „Jet Crash Kills“ der erste Tonträger des Trios. Seitdem sind 15 weitere gefolgt. Insgesamt 140 Songs hat The Base veröffentlicht und zählt damit zu den produktivsten heimischen Bands.
Und ein Ende ist nicht in Sicht: Noch im Juni erscheint mit „Don’t Trust The Night“, aufgenommen im Wiener Radiokulturhaus, ein neues Live-Album. „Bereits Ende Mai ziehen wir uns dann in die Südsteiermark zurück, um an einem weiteren Studioalbum zu arbeiten“, sagt Wally. Doch zuvor feiert man beim Styrian Sounds Festival im Grazer ppc am kommenden Wochenende den 30er: „Wir lassen die musikalischen Anfangsjahre wieder aufleben – mit einem Schwerpunkt auf den raueren, rockigeren Songs aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte.“
12. Auflage des Festivals der steirischen Popkultur
The Base ist nur eine von rund 30 Acts, die von 16. bis 18. April im Grazer ppc die heimische Popkultur aufleben lassen. Bereits zum 12. Mal findet das Styrian Sounds Festival statt, das vor allem der lokalen Szene und dem Nachwuchs eine Bühne (oder besser gesagt: zwei Bühnen, denn gespielt wird auf zwei Floors) bietet.
So feiert etwa Johanna Gußmagg alias Jo the Man the Music am Festival ihre Live-Premiere mit ihrem Debütalbum „Soft Skin“. Gußmagg, die in Berlin lebt und mit ihrer Girlgroup Dreamboys The Band auch am deutschen ESC-Vorentscheid teilnahm, gilt aktuell als heißeste musikalische Aktie der Steiermark und ist mit ihrem Mix aus den Wohlfühlsounds einer Taylor Swift und den eher rockigen Selbstreflexionen einer Mitski am besten Weg zum Popstar.
Debüts und Stargäste
Auch das steirische Elektropop-Duo Yukno kommt mit dem neuen Album „Gute Nachtmusik“ zum Festival und das Indie-Trio Laurenz Nikolaus, das mit dem Song „Du bist wie“ zuletzt einen veritablen Austropop-Hit gelandet hat, feiert Graz-Premiere. Mit Mary Pommer stellt sich beim Festival auch eine junge Soul- und R‘n‘B-Stimme aus Graz vor. Eine Rückkehr feiern hingegen die Emo-Punkrocker von Once Tasted Life.
Und nicht unerwähnt sollte natürlich auch der Stargast des heurigen Festivals bleiben: 2023 war Bibiza noch als Newcomer zu Gast – mittlerweile füllt er Stadien. Den Auftritt beim Sytrian Sounds Festival lässt er sich trotzdem nicht nehmen.
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