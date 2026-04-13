Ein Pop-Festival zwischen Newcomern und Legenden

Und ein Ende ist nicht in Sicht: Noch im Juni erscheint mit „Don’t Trust The Night“, aufgenommen im Wiener Radiokulturhaus, ein neues Live-Album. „Bereits Ende Mai ziehen wir uns dann in die Südsteiermark zurück, um an einem weiteren Studioalbum zu arbeiten“, sagt Wally. Doch zuvor feiert man beim Styrian Sounds Festival im Grazer ppc am kommenden Wochenende den 30er: „Wir lassen die musikalischen Anfangsjahre wieder aufleben – mit einem Schwerpunkt auf den raueren, rockigeren Songs aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte.“