„Castor et Pollux“ als poetisches Gesamtkunstwerk

Ach, die Liebe ist ein seltsames Spiel! „Castor et Pollux“ ist die Geschichte der titelgebenden Brüder, die sich letztlich um eine Frau – Télaïre – dreht: Der eine – Castor – liebt sie. Der andere – Pollux – soll sie heiraten. Pollux ist bereit für Castor zu verzichten. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, denn da ist noch Télaïres Schwester Phébé, die ebenfalls in Castor verliebt ist. Die Liebeswirren des Quartetts beginnen sich rasant zu drehen, führen bis in die Unterwelt – und letztlich bis zur gemeinsamen Gestirnwerdung der beiden einander uneingeschränkt zugeneigten Brüder.