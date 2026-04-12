Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Barockoper in Graz

„Castor et Pollux“ als poetisches Gesamtkunstwerk

Steiermark
12.04.2026 13:27
Sofia Vinnik als Phébé in „Castor et Pollux“ in Graz
Sofia Vinnik als Phébé in „Castor et Pollux“ in Graz(Bild: Werner Kmetitsch)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Die Grazer Oper bringt mit Jean-Philippe Rameaus „Castor et Pollux“ eine nicht allzu oft gespielte Barockoper auf die Bühne. In der Regie von Nanine Linning wird der Abend zu einem poetisch-sinnlichen Gesamtkunstwerk.

0 Kommentare

Ach, die Liebe ist ein seltsames Spiel! „Castor et Pollux“ ist die Geschichte der titelgebenden Brüder, die sich letztlich um eine Frau – Télaïre – dreht: Der eine – Castor – liebt sie. Der andere – Pollux – soll sie heiraten. Pollux ist bereit für Castor zu verzichten. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, denn da ist noch Télaïres Schwester Phébé, die ebenfalls in Castor verliebt ist. Die Liebeswirren des Quartetts beginnen sich rasant zu drehen, führen bis in die Unterwelt – und letztlich bis zur gemeinsamen Gestirnwerdung der beiden einander uneingeschränkt zugeneigten Brüder.

Mit „Castor et Pollux“ hat Jean-Philippe Rameau einen Meilenstein der Operngeschichte geschaffen, der jedoch selten auf den Spielplänen der  Opernhäuser zu finden ist. Warum? Diese Frage stellt man sich nach der Premiere der Barockoper in Graz auch. Die Musik (in Graz spielt man eine gekürzte Version von Rameaus ohnehin schon gekürzter Zweitfassung der Oper) ist von betörender Schönheit, zudem ist der antike Stoff zeitlos und lässt viel Raum für inszenatorische Eingriffe.

Inszenierung mit großem Gestaltungswillen
Damit wären wir auch bei der ersten Stärke der Grazer Inszenierung: Regisseurin Nanine Linnig findet einen Zugang zu dem Werk, der starken Gestaltungswillen beweist, zugleich aber auch sehr originaltreu bleibt. Sie Versetzt die Handlung in eine (vom Kollektiv Van Veen & Mus geschaffene) Welt, die nur noch in ihren Aggregatszuständen zu bestehen scheint: Felsen stehen auf der Bühne, als Videoprojektionen fließt das Wasser in Form von Wellen, Wolken und Luftbläschen über halbdurchsichtige Leinwände und verleiht dem Raum poetische Tiefe.

Chor, Tänzer und Solisten agieren in „Castor et Pollux“ in Graz als Einheit.
Chor, Tänzer und Solisten agieren in „Castor et Pollux“ in Graz als Einheit.(Bild: Werner Kmetitsch)

Die Kostüme von Irina Shaposhnikova – ein Mix aus seidenem Glamour und Exoskelet – verleihen den Figuren eine Mystik, die auch durch den Einsatz von Bewegung unterstrichen wird. Denn Linning, die auch Choreografin ist, schnürt Darsteller und Chor nicht nur in ein recht enges Bewegungsskellet, sondern stellt ihnen auch vier Mitglieder des Ballettensembles zur Seite, die immer wieder wie Wassertropfen in der Inszenierung aufschlagen und das Personal in wellenartige Bewegung versetzen. Das Resultat ist eine Art stilistisches Gesamtkunstwerk, das sich perfekt in Rameaus Musik fügt. 

Musik mit Leichtigkeit und Gravitas
Womit wir bei der zweiten Stärke des Abends wären: Denn auch musikalisch lässt dieser wenig Wünsche offen: Dirigent Bernhard Forck und die Grazer Philharmoniker – ergänzt durch Cembalo und Gambe – finden in ihrem Zugang zu Rameau ein wunderbares Gleichgewicht aus tänzerischer Leichtigkeit und dramatischer Gravitas. Famos auch der Chor der Grazer Oper, der für einige der bewegendsten Momente des Abends sorgt.

Castor (Sébastian Monti) und Pollux (Nikita Ivasechko, li.)
Castor (Sébastian Monti) und Pollux (Nikita Ivasechko, li.)(Bild: Werner Kmetitsch)

Das gesangliche Glanzstück des Abends liefert Sofia Vinnik als Phebe – intensiv, glasklar und tief emotional legt sie die Rolle an. Kraftvoll ist Nikita Ivasechko als Pollux, Sieglinde Feldhofer legt ihre Télaïre sehr lyrisch an, Sébastian Monti ist ein solider Castor. Daeho Kim, Franz Gürtelschmied, Will Frost und Ekaterina Solunya komplettieren das überzeugende Ensemble.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.04.2026 13:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
164.635 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
113.266 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
113.106 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2537 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1516 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Außenpolitik
Angst vor Betrug: Orbán will „Volk respektieren“
1492 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf