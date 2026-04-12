Großeinsatz bei Wohnhausbrand in Tillmitsch

Samstagnachmittag kam es im Bezirk Leibnitz zu einem Großeinsatz für die Feuerwehren. Das Obergeschoss eines Wohnhauses stand in Vollbrand. Der 51-jährige Besitzer wurde leicht verletzt.
Gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) in Brand. Bemerkt wurde das Feuer, das sich schnell zu einem Wohnhausbrand ausdehnte, von einer Nachbarin. Sie verständigte den 51-jährigen Hausbewohner, der den Brand anfangs nicht wahrgenommen haben dürfte.
Mit Feuerlöscher gegen Flammen
Der Mann versuchte zunächst, den Brand eigenständig mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Da sich das Feuer aber rasch ausbreitete, blieb dieser Versuch erfolglos. Der 51-Jährige erlitt dabei leichte Brandverletzungen und musste vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Wagna gebracht werden.
Gesamte Etage zerstört
Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Insgesamt waren 65 Kameraden der Feuerwehren Tillmitsch, St. Nikolai, Heimschuh und Neutillmitsch mit sieben Fahrzeugen im Einsatz und kämpften stundenlang gegen die Flammen. Zusätzliche Unterstützung kam vom Atemluftfahrzeug der Feuerwehr Leibnitz. Erst gegen 19.05 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Durch das Feuer wurde der gesamte obere Stock des Wohnhauses zerstört. Zudem stürzte die Decke im betroffenen Bereich teilweise ein. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt. Ermittlungen sind im Gange, auch ein Brandsachverständiger wird hinzugezogen. Außer dem Hausbesitzer wurde niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses wurden vom Kriseninterventionsteam Steiermark betreut.
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