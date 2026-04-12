Großeinsatz bei Wohnhausbrand in Tillmitsch

Gesamte Etage zerstört

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Insgesamt waren 65 Kameraden der Feuerwehren Tillmitsch, St. Nikolai, Heimschuh und Neutillmitsch mit sieben Fahrzeugen im Einsatz und kämpften stundenlang gegen die Flammen. Zusätzliche Unterstützung kam vom Atemluftfahrzeug der Feuerwehr Leibnitz. Erst gegen 19.05 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.