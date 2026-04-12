Rapid-Fans: Nicht beim Derby, aber beim Training

Letzte Titelchance?

Wirklich weiterhelfen würde ein Remis heute aber wohl kaum einem Klub, will er noch die Chance auf den Meistertitel wahren. „Eine sehr spannende Ausgangsposition“, konstatierte Austria-Coach Stephan Helm vor dem Heimspiel gegen den Stadtrivalen. Seine Elf liegt fünf Punkte hinter Leader Sturm und einen hinter Rapid auf Platz fünf. Als Entscheidungsspiel empfindet der 43-Jährige das Prestigeduell aber doch nicht. Aufgrund der Ausgeglichenheit der Meisterschaft „hat jedes Spiel in Relation mehr Bedeutung, deswegen sehe ich es nicht so endgültig“, gab Helm an. In jedem Fall könne man „zusätzliche Energie erzeugen“ und sich einen Schub für die letzten sechs Runden holen. In der laufenden Saison gab es zwei Siege über die Hütteldorfer (3:1, 2:0) zu feiern.