Nach zwei Klagen wollte Austria-Schütze aufhören

Mit Premierentor im Profifußball kämpfte sich sich Austria Klagenfurts Silas Schoppitsch nach vielen Querelen zurück. Der 19-Jährige musste sogar einen Anwalt gegen den Zweitligisten einschalten, hat einen prominenten Papa und Opa – und ist in Kanada eine Option. Sebastian Prödl will indes sein Bruder Silas von der Austria Wien.