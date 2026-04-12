Nach zwei Klagen wollte Austria-Schütze aufhören

Mit Premierentor im Profifußball kämpfte sich sich Austria Klagenfurts Silas Schoppitsch nach vielen Querelen zurück. Der 19-Jährige musste sogar einen Anwalt gegen den Zweitligisten einschalten, hat einen prominenten Papa und Opa – und ist in Kanada eine Option. Sebastian Prödl will indes sein Bruder Silas von der Austria Wien.
Eine harte Zeit hat Tristan Schoppitsch hinter sich. Schon im Herbst wurde mit dem 19-Jährigen bei Zweitligist Austria Klagenfurt ein böses Spiel gespielt:
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