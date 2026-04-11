Steirer bei Forstarbeiten von Loch „verschluckt“

Am Samstag war ein 50-Jähriger in seinem Wald in Pöllau in abschüssigem Gelände mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei dürfte der Mann laut Polizei ein Loch übersehen haben und sackte bis zur Hüfte ein. Er verständigte zunächst seinen Sohn, der die Rettungskette in Gang setzte.