Steirer bei Forstarbeiten von Loch „verschluckt“

Ein nicht alltäglicher Forstunfall beschäftigte am Samstagvormittag die Einsatzkräfte im oststeirischen Pöllau: Ein 50-Jähriger übersah im Wald ein Loch und sackte bis zur Hüfte ein. Dabei zog sich der Oststeirer eine schwere Verletzung am Bein zu.
Am Samstag war ein 50-Jähriger in seinem Wald in Pöllau in abschüssigem Gelände mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei dürfte der Mann laut Polizei ein Loch übersehen haben und sackte bis zur Hüfte ein. Er verständigte zunächst seinen Sohn, der die Rettungskette in Gang setzte.
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau und des Roten Kreuzes befreiten den Mann nach notärztlicher Erstversorgung aus seiner misslichen Lage. Der 50-Jährige wurde mit einer schweren Beinverletzung in die Klinik Oberwart gebracht.
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