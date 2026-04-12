Erdäpfel-Krise: Wohin mit 8000 Tonnen?

Zehn Prozent mehr Anbaufläche

Der Preis im Handel liegt derzeit bei nur ein bis zwei Euro pro Kilo – ganz anders als noch vor wenigen Jahren, als Kartoffeln „Mangelware“ waren wegen Schädlingsbefall. Seither ist aber die Anbaufläche um ca. zehn Prozent gewachsen. Auch die Niederschlagsmengen in den vergangenen Jahren seien wohl gut gewesen. Die heimischen Bauern hoffen, dass die Erdäpfel aus dem Vorjahr länger verkauft werden können – denn ab Juni kommen die „Heurigen“ in die Regale.