Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Preise im Keller

Erdäpfel-Krise: Wohin mit 8000 Tonnen?

Niederösterreich
12.04.2026 12:05
Zu viele Erdäpfel dämpfen momentan den Preis am EU-Markt.
Zu viele Erdäpfel dämpfen momentan den Preis am EU-Markt.(Bild: Georg )
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Was gut klingt, wird für die Bauern heuer zur Last: es gibt zu viele Kartoffeln am Markt. Und das in ganz Europa. Allein in Niederösterreich sind von 2025 noch zwischen 6000 und 8000 Tonnen übrig. Was tun?

0 Kommentare

Fast jeder österreichische Erdapfel stammt vermutlich aus niederösterreichischem Boden. Die Preise für die gelben Knollen sind im Keller. Wegen des Ukraine-Krieges haben viele heimische Bauern schon vor längerer Zeit den Weizenanbau aufgegeben und stattdessen Kartoffeln angepflanzt. Die Ukraine galt immer als „Getreide-Kammer“ der Welt. Die EU ließ – um Importe aus Russland zu vermeiden – bis vor einem Jahr ukrainisches Getreide von Zöllen befreien.

Das schnelle Umdenken der Bauern zur Kartoffel sorgt jetzt aber für mächtig Überschuss: Allein in Niederösterreich meldet die Landwirtschaftskammer zwischen 6000 und 8000 Tonnen aus Niederösterreich, die aktuell nicht am Markt angebracht werden können. Sie bleiben übrig in Lagern weil sie sich kaum gewinnbringend verkaufen lassen.

Zehn Prozent mehr Anbaufläche 
Der Preis im Handel liegt derzeit bei nur ein bis zwei Euro pro Kilo – ganz anders als noch vor wenigen Jahren, als Kartoffeln „Mangelware“ waren wegen Schädlingsbefall. Seither ist aber die Anbaufläche um ca. zehn Prozent gewachsen. Auch die Niederschlagsmengen in den vergangenen Jahren seien wohl gut gewesen. Die heimischen Bauern hoffen, dass die Erdäpfel aus dem Vorjahr länger verkauft werden können – denn ab Juni kommen die „Heurigen“ in die Regale. 

Allgemein wünscht sich die Landwirtschaft mehr Unabhängigkeit von Importen und einen stärkeren Fokus auf die heimische Landwirtschaft. Der Unabhängige Bauernverband, der gemeinsam mit dem Bauernbund in der Landwirtschaftskammer sitzt, pocht auf eine bessere Herkunftsbezeichnung bei Produkten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
12.04.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
164.635 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
113.266 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
113.106 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2537 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1516 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Außenpolitik
Angst vor Betrug: Orbán will „Volk respektieren“
1492 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf