Fuchsbartl Banda: Musik mit Herz und ohne Strom

Die Vergangenheit erlebt ein Comeback: In krisengeprägten Zeiten sehnen sich viele nach einem vermeintlich einfacheren Gestern. Seit Bandgründung im Jahr 1986 sind die Musiker der Fuchsbartl Banda sich treu geblieben. Selbst das Outfit ist keine Mogelpackung. „Wir waren damals die ersten Musikanten, die in langen Lederhosen und mit Hut aufgetreten sind. Ein rustikaler Stil, der damals fast schon aus der Zeit gefallen schien, aber plötzlich zum Trend wurde“, erinnert sich Gründer Albin Wiesenhofer.