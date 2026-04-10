„Taxi“ rettete 8500 Frösche in der Steiermark

Wenn sie sich auf den Weg zur Eiablage machen, lauern immer mehr Gefahren auf Kröten, Frösche und Molche. In der Steiermark wurde das „Krötentaxi“ etabliert. Es hilft den Tieren bei der Wanderung.
Ob Kanaldeckel, in die sie fallen können, Autos, die sie übersehen oder natürliche Feinden wie Füchse oder Krähen – wenn Kröten, Frösche oder Molche ihre Winterquartiere verlassen und zum Laichen aufbrechen, begeben sie sich in Gefahr. Die Naturschutzjugend Steiermark war deswegen auch heuer, wie schon in den 27 Jahren davor, im Einsatz.
Entlang bekannter Wanderstrecken rund um Graz werden an Straßenrändern temporäre Amphibienschutzzäune aufgebaut. Diese niedrigen Kunststoffbarrieren verlaufen parallel zur Straße. Denn dort laufen die langsamen Tiere Gefahr, zu sterben. Kröten brauchen bis zu 15 Minuten, um eine zweispurige Straße zu überqueren. Die Zäune halten die Tiere davon ab, direkt auf die Fahrbahn zu gelangen. Stattdessen werden sie entlang des Zauns geleitet.
Krötentaxi hilft Tausenden Tieren
In regelmäßigen Abständen finden sich im Boden eingegrabene Kübel. Die Amphibien fallen in diese Sammelbehälter. Zweimal am Tag werden die Kübel von fleißigen Helfern kontrolliert und mittels „Krötentaxi” auf die gegenüberliegende Straßenseite gebracht, wo sie ihre Wanderung sicher fortsetzen können. Eine erste Berechnung zeigt, dass bei den Standorten der Naturschutzjugend heuer schon über 8.500 Amphibien gerettet werden konnten.
Biodiversität wird gestärkt
Auch Hannes Amesbauer (FPÖ), Landesrat für Natur- und Tierschutz, unterstützte die Aktion persönlich und fungierte selbst als Amphibienchauffeur. „Der Einsatz der Naturschutzjugend zeigt eindrucksvoll, wie viel mit Engagement und positivem Gestaltungswillen erreicht werden kann”, so Amesbauer.
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