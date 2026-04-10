„Taxi“ rettete 8500 Frösche in der Steiermark

Entlang bekannter Wanderstrecken rund um Graz werden an Straßenrändern temporäre Amphibienschutzzäune aufgebaut. Diese niedrigen Kunststoffbarrieren verlaufen parallel zur Straße. Denn dort laufen die langsamen Tiere Gefahr, zu sterben. Kröten brauchen bis zu 15 Minuten, um eine zweispurige Straße zu überqueren. Die Zäune halten die Tiere davon ab, direkt auf die Fahrbahn zu gelangen. Stattdessen werden sie entlang des Zauns geleitet.

Krötentaxi hilft Tausenden Tieren

In regelmäßigen Abständen finden sich im Boden eingegrabene Kübel. Die Amphibien fallen in diese Sammelbehälter. Zweimal am Tag werden die Kübel von fleißigen Helfern kontrolliert und mittels „Krötentaxi” auf die gegenüberliegende Straßenseite gebracht, wo sie ihre Wanderung sicher fortsetzen können. Eine erste Berechnung zeigt, dass bei den Standorten der Naturschutzjugend heuer schon über 8.500 Amphibien gerettet werden konnten.