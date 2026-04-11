„Zeitreise“ mit noch mehr Tand und Raritäten

Als Antiquitäten-Spezialist bei „Bares für Rares“

Tabor-Hierhacker, bekannt aus der Fernsehsendung „Bares für Rares Österreich“, wurde das Gespür für Antiquitäten schon in die Wiege gelegt. „Meine Eltern waren über 40 Jahre lang Antiquitätenhändler am Wiener Naschmarkt“, erzählt er. Seit seinem sechsten Lebensjahr interessiert er sich ebenfalls dafür. Schon als Kind wünschte er sich Kunstbücher vom Osterhasen. „Und auch die alten Händler am Naschmarkt haben mir viel gezeigt“. Bei Raritäten weiß er genau, worauf es ankommt. „Auf das Material, auf die richtigen Stempel und Signaturen“, erklärt der Fachmann. Denn gerade hier gebe es sehr viele Fälschungen. „Dafür braucht man Feingefühl und auch Erfahrung, das lernt man nicht von heute auf morgen“.