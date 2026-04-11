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Rares in der Kurstadt

„Zeitreise“ mit noch mehr Tand und Raritäten

Niederösterreich
11.04.2026 16:00
Gerald Tabor-Hierhacker vor seinem neuen Geschäft in der Badener Fußgängerzone.
Gerald Tabor-Hierhacker vor seinem neuen Geschäft in der Badener Fußgängerzone.(Bild: ZVG Privat)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Weil sein altes Geschäft bereits aus allen Nähten platzte, eröffnet Gerald Tabor-Hierhacker, bekannt als Antiquitätenhändler aus der Fernsehserie „Bares für Rares“, nun einen neuen, größeren Shop in der Badener Fußgängerzone. 

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Die Freude ist groß bei Gerald Tabor-Hierhacker, denn am Samstag, dem 11. April ab 10 Uhr, öffnet in der Badener Fußgängerzone sein neuer Antiquitätenladen „Zeitreise“ die Türen. Auf 110 Quadratmetern gibt es Schmuck, Bilder, Designobjekte und Raritäten zu bestaunen und zu kaufen.

Als Antiquitäten-Spezialist bei „Bares für Rares“
Tabor-Hierhacker, bekannt aus der Fernsehsendung „Bares für Rares Österreich“, wurde das Gespür für Antiquitäten schon in die Wiege gelegt. „Meine Eltern waren über 40 Jahre lang Antiquitätenhändler am Wiener Naschmarkt“, erzählt er. Seit seinem sechsten Lebensjahr interessiert er sich ebenfalls dafür. Schon als Kind wünschte er sich Kunstbücher vom Osterhasen. „Und auch die alten Händler am Naschmarkt haben mir viel gezeigt“. Bei Raritäten weiß er genau, worauf es ankommt. „Auf das Material, auf die richtigen Stempel und Signaturen“, erklärt der Fachmann. Denn gerade hier gebe es sehr viele Fälschungen. „Dafür braucht man Feingefühl und auch Erfahrung, das lernt man nicht von heute auf morgen“.

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Zu „Bares für Rares“ kam er, weil ihn seine Frau einfach angemeldet hat. „Ohne mein Wissen“, lacht er heute darüber. Beim Casting sagte man ihm gleich, er sei genau der Richtige dafür. Mit seinem Fachwissen, Charme und Witz verhandelt er über spannende Objekte und erzählt Geschichten hinter den Raritäten. Und in der Sendung „Die Schatzjäger“ zeigt er, wie außergewöhnliche Stücke gefunden, bewertet und gehandelt werden. 

Altes Geschäft wurde zu klein
Der bisherige Standort in der Wassergasse 33 war für das wachsende Sortiment inzwischen zu klein geworden. Im neuen Shop in der der Badner Fußgängerzone, Wassergasse 19/Ecke Neustiftgasse 2,  erwarten Besucher zahlreiche neue Objekte, die Tabor-Hierhackers Leidenschaft für besondere Raritäten eindrucksvoll zeigen. 

www.zeitreise-baden.at

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