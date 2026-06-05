214 km/h auf der A2: Sportwagen beschlagnahmt

Die Rede ist von einem „luxuriösen Sportwagen eines italienischen Herstellers“, der gegen 15.30 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Zivilstreife auffiel. Beim Rastplatz Arnwiesen wurde er von der Autobahn geleitet und der Lenker kontrolliert. Schon zuvor maßen Beamte der Landesverkehrsabteilung bei dem Fahrzeug 214 km/h.