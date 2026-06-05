214 km/h auf der A2: Sportwagen beschlagnahmt

Mit einem geliehenen Sportwagen war ein 28-Jähriger am Donnerstag viel zu schnell auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark unterwegs. 214 km/h wurden von der Landesverkehrsabteilung im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gemessen. Das PS-starke Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.
Die Rede ist von einem „luxuriösen Sportwagen eines italienischen Herstellers“, der gegen 15.30 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Zivilstreife auffiel. Beim Rastplatz Arnwiesen wurde er von der Autobahn geleitet und der Lenker kontrolliert. Schon zuvor maßen Beamte der Landesverkehrsabteilung bei dem Fahrzeug 214 km/h.
Führerschein weg, Anzeige, Sportwagen zurück an Eigentümer
Dem 28-jährigen georgischen Staatsbürger am Steuer wurde der Führerschein abgenommen, das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Der Raser hatte es nur geliehen, die Bezirkshauptmannschaft verfügte die Ausfolgung an den Eigentümer. Der Lenker wird angezeigt.
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