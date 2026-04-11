Verpackungs-Riese verlagert Produktion nach Ungarn

Damit werden am Standort bis zu 50 von 120 Arbeitsplätzen abgebaut. Sieben Maschinen werden ab Juni bis Oktober nach Ungarn gebracht. Von dort sollen die Kunden künftig versorgt werden. Der Grund für die Verlagerung seien die hohen Personal- und Energiekosten in Österreich, wurde seitens des Konzerns erklärt.