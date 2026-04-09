Immobilienfirmen pleite: 12 Millionen € Schulden

Holzbau-Unternehmen ebenfalls insolvent

Zudem wurde am Donnerstag eine weitere Insolvenz in der Steiermark gemeldet: Für die WSB Holzbau GmbH mit Sitz in Steinberg bei Ligist wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 13 Dienstnehmer sind betroffen – Passiva in der Höhe von über einer Million Euro stehen Aktiva von etwa 1,5 Millionen Euro gegenüber.