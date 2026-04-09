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Mit Sitz in Graz

Immobilienfirmen pleite: 12 Millionen € Schulden

Steiermark
09.04.2026 17:59
Insolvenzen stehen momentan an der Tagesordnung (Symbolbild)
Insolvenzen stehen momentan an der Tagesordnung (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mehrere steirische Firmen aus der Immobilien- und Baubranche mussten am Donnerstag Insolvenz anmelden. Darunter drei Gesellschaften mit Passiva in der Höhe von fast zwölf Millionen Euro.

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Exakt 11.886.478,16 Euro schulden drei Grazer Immobilienfirmen, die zeitgleich am Donnerstag Insolvenz anmeldeten, 33 Gläubigern. Wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gibt, sind die LPL Immobilienverwaltung GmbH, die LPL KNB Immobilien Verwaltung GmbH und die LPL Lannerweg Immobilienverwaltung in die Pleite gerutscht.

Alle drei Gesellschaften sollen liquidiert werden, es wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Der Unternehmensgegenstand war die Immobilienverwaltung, sprich der Erwerb, die Errichtung, die Vermietung und der Verkauf von Häusern und Wohnungen. Dienstnehmer werden in den Unternehmen nicht beschäftigt.

Holzbau-Unternehmen ebenfalls insolvent
Zudem wurde am Donnerstag eine weitere Insolvenz in der Steiermark gemeldet: Für die WSB Holzbau GmbH mit Sitz in Steinberg bei Ligist wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 13 Dienstnehmer sind betroffen – Passiva in der Höhe von über einer Million Euro stehen Aktiva von etwa 1,5 Millionen Euro gegenüber.

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Der Grund für die Insolvenz: Die anhaltende Wirtschaftskrise, insbesondere die massive Rezession im Bausektor, habe für Rückgänge bei den Aufträgen gesorgt. Zudem seien die Materialkosten erheblich gestiegen. Das 1997 gegründete Unternehmen soll saniert und fortgeführt werden.

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