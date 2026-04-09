Fußgängerin (16) am Zebrastreifen von Auto erfasst

Donnerstagfrüh wurde eine 16-Jährige in Feldbach von einem Pkw erfasst. Der 68-jährige Lenker hatte die Fußgängerin aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt.
Heikler Unfall am Donnerstagmorgen in Feldbach: Gegen 7.30 Uhr wurde eine 16-Jährige beim Überqueren des Zebrastreifens von einem Auto erfasst. Der 68-jährige Lenker aus dem Bezirk Weiz wurde laut eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet.
16-Jährige in der Kinderklinik
Bei der Kollision wurde die Fußgängerin unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung brachte man sie zuerst in das LKH Feldbach und anschließend in die Kinderklinik am LKH Graz.
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