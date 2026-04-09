Demo in Graz: Polizei warnt vor Verkehrsbelastung

Zentrale Route zwischen Murufern betroffen

In Anbetracht der hohen Verkehrsfrequenz der Keplerbrücke als zentrale Verbindung zwischen linkem und rechtem Murufer ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen davon sind insbesondere der Bereich Lendplatz, der Kaiser-Franz-Josef-Kai, die Körösistraße, die Keplerstraße sowie der Lendkai. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, den innerstädtischen Bereich nach Möglichkeit zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.