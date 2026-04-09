Demo in Graz: Polizei warnt vor Verkehrsbelastung

Am Freitag ist eine mehrstündige Demo in der Grazer Innenstadt angekündigt. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.
Die Versammlung findet am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr im Bereich der Keplerbrücke statt. In diesem Zeitraum ist die gesamte Keplerbrücke für den Individualverkehr gesperrt. Ausgenommen davon sind Einsatzfahrzeuge, der öffentliche Verkehr sowie Radfahrerinnen und Radfahrer.
Zentrale Route zwischen Murufern betroffen
In Anbetracht der hohen Verkehrsfrequenz der Keplerbrücke als zentrale Verbindung zwischen linkem und rechtem Murufer ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen davon sind insbesondere der Bereich Lendplatz, der Kaiser-Franz-Josef-Kai, die Körösistraße, die Keplerstraße sowie der Lendkai. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, den innerstädtischen Bereich nach Möglichkeit zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.
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