Brand auf Weizer Baustelle: Ursache steht fest

Am Dienstag explodierte eine Gasflasche bei einer Baustelle in Gleisdorf und löste einen Brand aus. Durch die Druckwelle wurde eine Passantin verletzt. Jetzt ist die Ursache geklärt. Der Sachschaden ist enorm
Heftige Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag in der Gleisdorfer Innenstadt im steirischen Bezirk Weiz ab. Ein Dachstuhl bei einer Baustelle stand in Brand, eine Gasflasche explodierte. Durch die dadurch erzeugte Druckwelle wurde sogar eine Passantin verletzt, sodass sie ins Spital gebracht werden musste.
Heißes, glühendes Teilchen
Wie die Polizei nun bekannt gibt, ist der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein heißes, glühendes Teilchen infolge maschineller mechanischer Bearbeitung zurückzuführen. Eine unsachgemäße Entsorgung von Rauchwarenresten als Brandursache konnte ausgeschlossen werden. Auch die kurz vor dem Brand durchgeführten Heißarbeiten im Dachbereich sollen nicht für die Entstehung des Brandes verantwortlich gewesen sein.
Großer Schaden
Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Steiermark und einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung durchgeführt.
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