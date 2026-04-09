Brand auf Weizer Baustelle: Ursache steht fest

Heißes, glühendes Teilchen

Wie die Polizei nun bekannt gibt, ist der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein heißes, glühendes Teilchen infolge maschineller mechanischer Bearbeitung zurückzuführen. Eine unsachgemäße Entsorgung von Rauchwarenresten als Brandursache konnte ausgeschlossen werden. Auch die kurz vor dem Brand durchgeführten Heißarbeiten im Dachbereich sollen nicht für die Entstehung des Brandes verantwortlich gewesen sein.

Großer Schaden

Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Steiermark und einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung durchgeführt.