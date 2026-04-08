Van erfasst E-Scooter: Duo auf Straße geschleudert

Folgenschwerer Unfall in Polling im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwoch! Bei einer Kreuzung wurden zwei Teenagerinnen (14), die mit dem E-Scooter unterwegs waren, vom Van einer Einheimischen (31) erfasst. Beide Mädchen wurden auf die Straße geschleudert.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 14.30 Uhr. Die 31-Jährige fuhr mit ihrem Van in der Gewerbezone in Polling von einem Shop kommend in Richtung Süden. An einer Kreuzung brachte sie das Fahrzeug zum Stillstand und vergewisserte sich, dass kein anderes Fahrzeug kommt. Als sie mit dem Van wieder losfuhr, passierte das folgenschwere Unglück.
In Innsbrucker Klinik gebracht
„Es kam zu einem Zusammenstoß mit den beiden 14-jährigen Mädchen, die gemeinsam mit einem E-Scooter in Richtung Westen unterwegs waren“, heißt es von den Ermittlern. Durch den Crash wurden beide Teenagerinnen vom E-Scooter geschleudert. Sie zogen sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu und wurden von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.
Am Van entstand ein erheblicher Sachschaden.
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