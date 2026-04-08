Van erfasst E-Scooter: Duo auf Straße geschleudert

In Innsbrucker Klinik gebracht

„Es kam zu einem Zusammenstoß mit den beiden 14-jährigen Mädchen, die gemeinsam mit einem E-Scooter in Richtung Westen unterwegs waren“, heißt es von den Ermittlern. Durch den Crash wurden beide Teenagerinnen vom E-Scooter geschleudert. Sie zogen sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu und wurden von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.