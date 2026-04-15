Ein Jahr Einwegpfand: Rückgabe längst Routine

Vom Fragezeichen zur Routine

Zu Beginn gab es noch Unsicherheiten bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten. Wie funktioniert die Rückgabe? Was muss beachtet werden?

„Die Übergangsphase war natürlich spannend, aber mittlerweile haben die Kund:innen das System gut angenommen“, sagt Ursula Prem, Inhaberin von ADEG Prem in Kirchberg in Tirol. Heute ist das Pfand-System für die meisten längst zur Routine geworden.