Pensionist überschlug sich mit Traktor: tot!

Opfer von Ehefrau entdeckt

Der Unfall dürfte sich gegen 11.50 Uhr ereignet haben. Um etwa 13 Uhr mache sich die Ehefrau auf die Suche nach dem Pensionisten, weil sie ihn telefonisch nicht erreichen konnte. Sie fand ihren Mann neben dem Traktor liegend vor und setzte die Rettungskette in Gang. Der Pensionist starb trotz ärztlicher Hilfe vor Ort.