Pensionist überschlug sich mit Traktor: tot!

Zu steil wurde eine Wiese einem 75-jährigen Pensionisten in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich). Der Niederösterreicher überschlug sich samt Anhänger, er blieb neben dem landwirtschaftlichen Gefährt liegen. Erst mehr als eine Stunde später wurde das Opfer gefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Ein Traktorunfall kostete am Dienstag einen 75-jährigen Niederösterreicher in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt das Leben. Laut Polizei hatte der Mann die Zugmaschine mit Anhänger über eine abschüssige Wiese gesteuert.
Das Traktorgespann geriet auf dem steilen Untergrund ins Rutschen und überschlug sich. Die Landmaschine kam am Hangende auf den Reifen zum Stehen, der Anhänger seitlich zum Liegen.
Opfer von Ehefrau entdeckt
Der Unfall dürfte sich gegen 11.50 Uhr ereignet haben. Um etwa 13 Uhr mache sich die Ehefrau auf die Suche nach dem Pensionisten, weil sie ihn telefonisch nicht erreichen konnte. Sie fand ihren Mann neben dem Traktor liegend vor und setzte die Rettungskette in Gang. Der Pensionist starb trotz ärztlicher Hilfe vor Ort.
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