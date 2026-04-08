Brennende Solaranlage forderte 105 Feuerwehrkräfte

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand bei einem oststeirischen Mehrfamilienhaus – 105 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz. Ein 53-jähriger Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 16 Uhr wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Passail auf die starke Hitzeentwicklung im Bereich der thermischen Solaranlage aufmerksam. Als sie nachschauen wollten, was los ist, entfachte ein Windstoß plötzlich das Feuer. Wenig später stand der Dachstuhl in Flammen.
Löscharbeiten bis in die Abendstunden
Erste Löschversuche durch einen Bewohner verliefen erfolglos, weshalb umgehend die Feuerwehr alarmiert wurde. Insgesamt standen rund 105 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Kurz vor 21 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Mögliche Rauchgasvergiftung
Ein 53-jähriger Bewohner wurde vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Weiz gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden am heutigen Mittwoch fortgesetzt.
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