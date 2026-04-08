Brennende Solaranlage forderte 105 Feuerwehrkräfte

Gegen 16 Uhr wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Passail auf die starke Hitzeentwicklung im Bereich der thermischen Solaranlage aufmerksam. Als sie nachschauen wollten, was los ist, entfachte ein Windstoß plötzlich das Feuer. Wenig später stand der Dachstuhl in Flammen.