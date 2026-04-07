Einheimischer (52) wegen Verhetzung angezeigt

Sie wurden Anfang des Jahres in Telfs an Häusern angebracht: A5-Zettel, in denen in schwarzen Blockbuchstaben Hass verbreitet wurde. Die fremdenfeindlichen Zettel fanden sich in der Hohe-Munde-Straße, Schwarzer Weg, Bahnhofstraße und Mühlgasse. Passanten und Polizisten stellten die Beweisstücke sicher. Wer macht so etwas?