Einheimischer (52) wegen Verhetzung angezeigt

Der Hass ging in der Tiroler Gemeinde Telfs im Jänner um. Zahlreiche handgeschriebene Schriftstücke mit fremdenfeindlichen Inhalten wurden an Häusern angebracht. Die Spuren führten zu einem 52-Jährigen Einheimischen.
Sie wurden Anfang des Jahres in Telfs an Häusern angebracht: A5-Zettel, in denen in schwarzen Blockbuchstaben Hass verbreitet wurde. Die fremdenfeindlichen Zettel fanden sich in der Hohe-Munde-Straße, Schwarzer Weg, Bahnhofstraße und Mühlgasse. Passanten und Polizisten stellten die Beweisstücke sicher. Wer macht so etwas?
Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 52-jähriger Österreicher als Beschuldigter ausgemittelt werden.
Die Polizei
Die Ermittlungen der Polizei führten diese schließlich zu einem 52-jährigen Einheimischen. Der Verdächtige zeigt sich geständig, er wird auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.