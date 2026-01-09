Fälle von Verhetzung in Telfs: Polizei ermittelt

Handgeschriebene Zettel mit fremdenfeindlichen Inhalten wurden in Telfs (Tirol) von einem bislang unbekannten Täter in Wohnanlagen verteilt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verhetzung und sucht Zeugen.
In der Zeit zwischen 7. Jänner abends und 8. Jänner mittags wurden von einer bisher unbekannten Täterschaft im Ortsgebiet von Telfs zahlreiche handgeschriebene Schriftstücke mit fremdenfeindlichen Inhalten an Objekten im Wohngebiet angebracht.
Aufregung bei Passanten
Die Mitteilungen wurden auf karierten Zetteln im A5-Format, in schwarzer Schrift und in Blockbuchstaben verfasst, und laut bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Gemeindestraßen Hohe-Munde-Straße, Schwarzer Weg, Bahnhofstraße und Mühlgasse von Passanten sowie von Beamten der Polizeiinspektion Telfs fest- und sichergestellt.
Die Polizeiinspektion Telfs (Tel. 059133/7126) ersucht um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.