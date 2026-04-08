Steyr Motors schluckt dänischen Marinespezialisten

Außerdem verschafft Bukh A/S dem Motorenhersteller strategisch ein Vertriebsnetzwerk, das den Marktzugang insbesondere in Asien und Südamerika verbessern soll, und stärkt die Position im wachsenden militärischen Markt für unbemannte Überwassersysteme (USV). Der bisherige Eigentümer und Vorstand des im Süden Dänemarks, nahe Flensburg ansässigen Unternehmens, Søren Christiansen wird die Integration mindestens zwei Jahre lang im Aufsichtsrat begleiten.