Motoren für Leopard-2-Panzer kommen aus Steyr

Jetzt sind die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 amtlich: Steyr Motors – Hersteller von Spezialmotoren vor allem für militärische Fahrzeuge und Boote – hat seinen Umsatz um 16,4 Prozent auf 48,5 Millionen Euro gesteigert.
Das Betriebsergebnis des börsennotierten Unternehmens lag bei 5,8 Millionen Euro, die Gewinn-Marge bei 11,9 Prozent. „2025 war für Steyr Motors ein Jahr der strategischen Weichenstellungen – 2026 und die Folgejahre werden im Zeichen der Skalierung stehen“, sagt CEO Julian Cassutti. Denn heuer soll der Umsatz weiter steigen – auf 75 bis 95 Millionen Euro. Allerdings mussten die Steyrer erst im Herbst ihre Prognose für 2025 nach unten korrigieren – wegen verschobener Projekte, wie das Unternehmen argumentiert.
Motoren für Kampfpanzer
Die Auftragsbücher sind laut Angaben des Motorenproduzenten aus der Eisenstadt jedenfalls gut gefüllt: Der Auftragsbestand inklusive unverbindlicher Verkaufszusagen belaufe sich bis Ende 2030 auf mehr als 300 Millionen Euro.
Dazu zählen auch 2-Zylinder-Dieselmotoren zur Stromerzeugung, die in Leopard-2-Panzern verbaut werden sollen. 500 Stück wird Steyr Motors bis 2034 an den deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS liefern. Weiteres Wachstum erwarten sich die Steyrer etwa durch Aktivitäten in Asien und Nordamerika.
