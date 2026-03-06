Motoren für Leopard-2-Panzer kommen aus Steyr

Das Betriebsergebnis des börsennotierten Unternehmens lag bei 5,8 Millionen Euro, die Gewinn-Marge bei 11,9 Prozent. „2025 war für Steyr Motors ein Jahr der strategischen Weichenstellungen – 2026 und die Folgejahre werden im Zeichen der Skalierung stehen“, sagt CEO Julian Cassutti. Denn heuer soll der Umsatz weiter steigen – auf 75 bis 95 Millionen Euro. Allerdings mussten die Steyrer erst im Herbst ihre Prognose für 2025 nach unten korrigieren – wegen verschobener Projekte, wie das Unternehmen argumentiert.