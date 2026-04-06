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Papst und Trump | Kanzler und Präsident

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(Bild: AP/Andrew Medichini)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Papst und Trump. Ja, natürlich ist dem Papst beizupflichten, wenn er in seiner Osterbotschaft zu Frieden aufruft, wenn er dazu auffordert: „Wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder! Wer die Macht hat, Kriege zu beginnen, entscheide sich für den Frieden!“ Der Amerikaner Leo XIV. weiß, mit welchem Präsidenten in seinem Heimatland er es zu tun hat. Donald Trump gebärdet sich zwar gerne als christlich, doch seine Auslegung und die seiner engsten Kampfgefährten ist eine gänzlich andere als die des Papstes, auch wenn er sich schon mehrfach als Friedens-Präsident bezeichnet hat. Die Oster-Botschaft von Donald Trump an die iranische Führung, die er neuerlich zur Freigabe der Seestraße von Hormus auffordert, klingt alles andere als päpstlich: „Öffnet die verdammt Straße, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle landen.“ Wenn das nicht bis zum Ablaufen des neuerlich verlängerten Trump-Ultimatums bis Dienstag passiere, „dann jage ich dort alles in die Luft“, kündigt der US-„Friedenspräsident“ an. Zielen werde man auf Kraftwerke und Brücken, „das wird unvergleichlich“. So klingt Kriegslust. 

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Kanzler und Präsident. Und was hat das, was sich im Golf abspielt, mit uns in Österreich zu tun? Viel, enorm viel, worauf Claus Pándi in seinem Kommentar in der Dienstags-„Krone“ hinweist. Er schreibt: „Was im Iran gerade passiert und in den nächsten Tagen offenbar mit noch größerer Wucht durch die Amerikaner und Israelis passieren wird, betrifft uns alle. Die Folgen werden schneller eintreffen, als Wirtschafts-, Finanz- und Infrastrukturminister ihre Reste an Ostereiern aufessen können.“ Es gehe „um mehr als Luxusfragen, ob Urlaubsflüge bis zur Unleistbarkeit teurer werden“, sogar die Preise für Diesel und Super könnten zum Randthema werden, „wenn die Krise in alle Bereiche des täglichen Lebens durchschlägt“. Pándi fürchtet, dass Europa nach Corona und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine mit dem Nahostkrieg jetzt auf die dritte große Wirtschaftskrise zusteuere oder schon mittendrin sei. Da sei es als europäische Idee zu wenig, zu sagen, „dass Donald Trump nicht alle Tassen im Schrank hat“. Und unser Autor kommt zum Schluss: „Nun warten wir einmal gespannt auf die Gedanken des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers.“ Tja, was wir da wohl erwarten dürfen?

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

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