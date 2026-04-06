Papst und Trump | Kanzler und Präsident



Kanzler und Präsident. Und was hat das, was sich im Golf abspielt, mit uns in Österreich zu tun? Viel, enorm viel, worauf Claus Pándi in seinem Kommentar in der Dienstags-„Krone“ hinweist. Er schreibt: „Was im Iran gerade passiert und in den nächsten Tagen offenbar mit noch größerer Wucht durch die Amerikaner und Israelis passieren wird, betrifft uns alle. Die Folgen werden schneller eintreffen, als Wirtschafts-, Finanz- und Infrastrukturminister ihre Reste an Ostereiern aufessen können.“ Es gehe „um mehr als Luxusfragen, ob Urlaubsflüge bis zur Unleistbarkeit teurer werden“, sogar die Preise für Diesel und Super könnten zum Randthema werden, „wenn die Krise in alle Bereiche des täglichen Lebens durchschlägt“. Pándi fürchtet, dass Europa nach Corona und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine mit dem Nahostkrieg jetzt auf die dritte große Wirtschaftskrise zusteuere oder schon mittendrin sei. Da sei es als europäische Idee zu wenig, zu sagen, „dass Donald Trump nicht alle Tassen im Schrank hat“. Und unser Autor kommt zum Schluss: „Nun warten wir einmal gespannt auf die Gedanken des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers.“ Tja, was wir da wohl erwarten dürfen?