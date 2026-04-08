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Zu wenig kommuniziert

Sprachbarriere Grund für Scheidung von Weltmeister

Fußball International
08.04.2026 10:01
Pierre Littbarski (r.) mit Lothar Matthäus nach dem gewonnenen WM-Finale 1990
Pierre Littbarski (r.) mit Lothar Matthäus nach dem gewonnenen WM-Finale 1990(Bild: AFP/STAFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der deutsche Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski lässt sich laut eigenen Worten von seiner langjährigen Ehefrau Hitomi scheiden. „Ich befinde mich aktuell im Scheidungsprozess“, sagte der 65-Jährige im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“. Die beiden hatten sich demnach während seiner Zeit in den 1990er-Jahren in Japan kennengelernt.

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Als Grund nannte der ehemalige Fußballprofi die Sprachbarriere: „Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin.“ Die beiden hätten nicht in ihren Sprachen kommuniziert, sondern auf Englisch. Durch die Sprachbarriere entstehe die Schwierigkeit, dass man Probleme nicht besprechen und dann auch nicht lösen könne.

Auch gebe es eine neue Frau in seinem Leben, die Kerstin heiße. Er bedauere es, nicht schon viel früher mit ihr zusammengekommen zu sein, „obwohl ich sie schon länger kenne als alle anderen zuvor“, wurde Littbarski zitiert. Littbarski hatte 1990 mit Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien gewonnen. Er spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Racing Paris, Brummell Sendai und JEF United (beide Japan).

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