Sprachbarriere Grund für Scheidung von Weltmeister

Auch gebe es eine neue Frau in seinem Leben, die Kerstin heiße. Er bedauere es, nicht schon viel früher mit ihr zusammengekommen zu sein, „obwohl ich sie schon länger kenne als alle anderen zuvor“, wurde Littbarski zitiert. Littbarski hatte 1990 mit Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien gewonnen. Er spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Racing Paris, Brummell Sendai und JEF United (beide Japan).