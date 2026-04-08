Brundle: „Als Russell würde ich mir Sorgen machen“

„George hat all die harten Lehrjahre bei Williams durchlaufen und dort wohl ein, zwei Jahre mehr verbracht als notwendig. Er kam zu Mercedes, als deren Dominanz zu Ende ging. All das hat er geduldig ertragen“, fasste Brundle im Podcast „The F1 Show“ zusammen. Nun habe Mercedes wieder ein titelfähiges Auto, „doch auf einmal muss Russell in der eigenen Box auf die andere Seite schauen und sich Gedanken machen wie: ‘Moment mal, es ist überhaupt nicht sicher, dass ich diesen Titel erringen kann? Dazu muss ich zuerst diesen Teenager schlagen.’ Und das muss er wirklich.“