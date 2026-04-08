Brundle: „Als Russell würde ich mir Sorgen machen“

„Als George Russell würde ich mir mehr Sorgen machen als vor der Saison“, sieht der ehemalige Formel-1-Pilot Martin Brundle den Mercedes-Fahrer aktuell in einer schwierigen Situation. Der Grund: Nicht Russell führt die WM an, sondern dessen 19-jähriger Teamkollege Kimi Antonelli.
„George hat all die harten Lehrjahre bei Williams durchlaufen und dort wohl ein, zwei Jahre mehr verbracht als notwendig. Er kam zu Mercedes, als deren Dominanz zu Ende ging. All das hat er geduldig ertragen“, fasste Brundle im Podcast „The F1 Show“ zusammen. Nun habe Mercedes wieder ein titelfähiges Auto, „doch auf einmal muss Russell in der eigenen Box auf die andere Seite schauen und sich Gedanken machen wie: ‘Moment mal, es ist überhaupt nicht sicher, dass ich diesen Titel erringen kann? Dazu muss ich zuerst diesen Teenager schlagen.’ Und das muss er wirklich.“
Russell hatte das Auftaktrennen in Melbourne zwar souverän gewinnen können und auch der Sprintsieg in China ging an den 28-Jährigen. Danach stand jedoch bei den GPs in Shanghai und Suzuka beide Male Antonelli auf dem obersten Treppchen.
„Eine echte Hürde“
„Das sind keine einfachen Zeiten für George Russell. Er muss jetzt Kimi Antonelli so behandeln als wäre er Lewis Hamilton zu dessen bester Phase. Antonelli ist auf dem Weg Richtung WM-Titel eine echte Hürde“, warnt Brundle. Die nächste Möglichkeit, im Titelrennen zurückzuschlagen, bietet sich Russell Anfang Mai, wenn in Miami die nächsten Punkte vergeben werden.
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