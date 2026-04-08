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Knappe Niederlagen für Österreicher-Klubs in NHL

Eishockey
08.04.2026 09:13
Detroit musste sich den Columbus Blue Jackets geschlagen geben.
Detroit musste sich den Columbus Blue Jackets geschlagen geben.(Bild: AP/Paul Sancya)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die beiden österreichischen NHL-Legionäre haben am Dienstag mit ihren Klubs knappe Heimniederlagen bezogen. Die Detroit Red Wings von Marco Kasper unterlagen den Columbus Blue Jackets im Duell zweier noch um das Play-off kämpfender Teams 3:4 nach Penaltyschießen. 

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Liga-Schlusslicht Vancouver Canucks mit Marco Rossi musste sich den Vegas Golden Knights 1:2 beugen.

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