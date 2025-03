Ukraine-Krise entfacht Debatte um Einstimmigkeit

Die einen wollen sich an das Prinzip der Einstimmigkeit klammern, um nationale Interessen zu wahren, wie Harald Vilimsky, Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament: „Das Rütteln am Einstimmigkeitsprinzip ist für Brüssel zu einer Art Allheilmittel verkommen“, sagt er zur „Krone“. Dabei zeige sich in der aktuellen Situation die „Wichtigkeit der Einstimmigkeit“, so Vilimsky, „gerade für neutrale Staaten wie Österreich“.