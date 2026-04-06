Neuer Bericht: Ministerium erteilte 28 Weisungen

In der regionalen Verteilung betrafen wie bereits in den Vorjahren mehr als 70 Prozent der Weisungen die Bundeshauptstadt Wien. Konkret ging es um 19 Verfahren in Wien, vier in Linz, drei in Graz und eins in Innsbruck. Bis auf eine Ausnahme folgte das Justizministerium stets den Empfehlungen des Weisungsrats.