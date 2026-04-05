„Real heißt Glamour – Bayern ist bodenständiger“

„Krone“: Herr Freund, nach dem dramatischen 3:2 in Freiburg wartet ein Klassiker – Sie gastieren mit Bayern bei Real Madrid. Welche Bedeutung hat das Duell?

Christoph Freund: Es ist ein echtes Highlight-Spiel, auf das ich mich extrem freue. Ich kann mich an die Spiele in meiner Kindheit erinnern, das waren immer große Partien. Als Fußballfan freut man sich sehr darauf. Ich weiß daher einzuschätzen, was es heißt, das erleben zu dürfen.