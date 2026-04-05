„Real heißt Glamour – Bayern ist bodenständiger“

Vor dem Mega-Duell im Viertelfinale der UEFA Champions League gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid spricht Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund über die Bedeutung der Madrilenen im Fußball, die großen Unterschiede zwischen den Klubs und seine Zukunft am Weißwurst-Äquator.
„Krone“: Herr Freund, nach dem dramatischen 3:2 in Freiburg wartet ein Klassiker – Sie gastieren mit Bayern bei Real Madrid. Welche Bedeutung hat das Duell?
Christoph Freund: Es ist ein echtes Highlight-Spiel, auf das ich mich extrem freue. Ich kann mich an die Spiele in meiner Kindheit erinnern, das waren immer große Partien. Als Fußballfan freut man sich sehr darauf. Ich weiß daher einzuschätzen, was es heißt, das erleben zu dürfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.