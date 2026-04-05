Zahnloser Osterhase „Frodo“ erobert die Herzen

Kann kein Heu mehr knabbern

Aber der kleine „Osterhase“, der ja eigentlich ein Kaninchen ist, bleibt ein echter Kämpfer. Heu und passendes Futter kann er nicht mehr knabbern. Damit er genug Energie zum Hoppeln hat, bekommt er weiches Spezialfutter zu fressen und hin und wieder auch Haferbrei oder weiches Obst.