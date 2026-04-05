Wirbel um Abbruchbescheid für Grazer „Flugdach“

„Es kann nicht sein, dass die ASVK das Objekt für schützenswert erachtet und die Stadt einfach darauf pfeift“, schüttelt Strohecker den Kopf. Er will nun mit der Initiative „Save built Culture“ um den Erhalt kämpfen und hat deshalb mit einem Bauingenieur und Statiker das Dach unter die Lupe genommen. Die Holzkonstruktion müsse zwar erneuert werden – alles andere wäre aber sanierbar. Und das bei überschaubaren Kosten. Strohecker und seine Mitstreiter bringen diesbezüglich den „gut dotierten“ Altstadterhaltungsfonds ins Spiel, den man dafür anzapfen könnte. Auch der Grazer Altstadtanwalt Rainer Beck hat gegen den Abbruchbescheid bereits Einspruch eingelegt. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.