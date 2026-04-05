Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Denkmalschutz

Wirbel um Abbruchbescheid für Grazer „Flugdach“

Steiermark
05.04.2026 10:00
„Wir machen Platz für Neues“, ist aktuell zu lesen.
„Wir machen Platz für Neues“, ist aktuell zu lesen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Trotz Schutz durch die Altstadtkommission plant die Stadt Graz den Abriss des Flugdachs Scheiner aus den 1960er-Jahren. Architekten und Initiativen kritisieren die Entscheidung – das Dach sei sanierbar, seine Erhaltung möglich und kulturell wertvoll.

0 Kommentare

„Wir machen Platz für Neues“, steht aktuell auf dem Baugerüst neben dem Opernpavillon im Grazer Zentrum. Dahinter verbirgt sich das sogenannte Flugdach Scheiner. Seit der Errichtung Mitte der 1960er-Jahre wurden die dortigen Vitrinen dazu verwendet, der Bevölkerung ausgewählte Hochbauprojekte näherzubringen – etwa in Form von Modellen. Zuletzt wurde der Ort etwa vom Haus der Architektur, der TU oder vom Joanneum immer wieder bespielt.

„Hochwertiger Grünraum“ statt „Architektur-Ikone“
„Für uns ist das einfach eine Architektur-Ikone der 60er-Jahre“, stellt Guido Strohecker klar. Der renommierte Architekt sitzt auch in der Grazer Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) – und diese hat das Flugdach Scheiner unter Schutz gestellt. Deshalb waren die Experten ziemlich überrascht, als nun der Abbruchbescheid ins Haus geflattert ist. Die Konstruktion sei zu baufällig, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) will stattdessen dort nun „hochwertigen Grünraum“ entstehen lassen.

Zitat Icon

Es kann nicht sein, dass die Altstadtsachverständigenkommission das Objekt für schützenswert erachtet und die Stadt einfach darauf pfeift.

Architekt Guido Strohecker

„Es kann nicht sein, dass die ASVK das Objekt für schützenswert erachtet und die Stadt einfach darauf pfeift“, schüttelt Strohecker den Kopf. Er will nun mit der Initiative „Save built Culture“ um den Erhalt kämpfen und hat deshalb mit einem Bauingenieur und Statiker das Dach unter die Lupe genommen. Die Holzkonstruktion müsse zwar erneuert werden – alles andere wäre aber sanierbar. Und das bei überschaubaren Kosten. Strohecker und seine Mitstreiter bringen diesbezüglich den „gut dotierten“ Altstadterhaltungsfonds ins Spiel, den man dafür anzapfen könnte. Auch der Grazer Altstadtanwalt Rainer Beck hat gegen den Abbruchbescheid bereits Einspruch eingelegt. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.04.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf