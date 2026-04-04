Deutsche Familie starb bei Autounfall in Portugal

Vier weitere Verletzte

Bei dem Unfall wurden zudem vier Personen verletzt: Ein Portugiese (69) wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden noch am Unfallort medizinisch versorgt. Im Einsatz waren die Rettung, Feuerwehren, die Polizei und Straßenbehörden. Die genaue Ursache war zunächst nicht bekannt. „Es ist eine echte Todesstraße“, zitiert die „Bild“ einen Ortskundigen.