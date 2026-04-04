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Deutsche Familie starb bei Autounfall in Portugal

Ausland
04.04.2026 09:53
Eine deutsche Familie ist am Freitag bei einem Autounfall in Portugal ums Leben gekommen ...
Eine deutsche Familie ist am Freitag bei einem Autounfall in Portugal ums Leben gekommen (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Rostyslav Shostak)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Portugal ist eine vierköpfige deutsche Familie bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren. Portugiesische Medien berichteten, dass es einen Frontalzusammenstoß zweier Autos gegeben habe.

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Insgesamt seien drei Fahrzeuge an dem schweren Unfall am Freitag nahe der Gemeinde Alvalade do Sado beteiligt gewesen. Für eine vierköpfige deutsche Familie kam jede Hilfe zu spät. Laut portugiesischen Medienberichten waren die minderjährigen Todesopfer 13 (Bursche) und 15 Jahre (Mädchen) alt, der Vater 48 und die Mutter 43 Jahre alt. Sie seien „alle deutsche Staatsangehörige und sie waren im gleichen Fahrzeug unterwegs“, sagte Polizeivertreter Miguel Mendes.

Die Familie war erst am Freitagvormittag in Portugal gelandet und anschließend mit einem Mietwagen weitergereist. Urlaubsziel war ein Ort an der Algarve.

Vier weitere Verletzte
Bei dem Unfall wurden zudem vier Personen verletzt: Ein Portugiese (69) wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden noch am Unfallort medizinisch versorgt. Im Einsatz waren die Rettung, Feuerwehren, die Polizei und Straßenbehörden. Die genaue Ursache war zunächst nicht bekannt. „Es ist eine echte Todesstraße“, zitiert die „Bild“ einen Ortskundigen.

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