Zeichen setzen für Kinder mit seltenen Krankheiten

Der Verein Zebrakinder kämpft seit Jahren für Kinder mit seltenen Erkrankungen. Hinter Zebrakinder verbirgt sich die KAT6A Foundation Austria, eine 2019 von betroffenen Familien gegründete Patientenorganisation. Bei KAT6A handelt es sich um eine noch wenig erforschte Genmutation, die bei Kindern motorische, kognitive und sprachliche Einschränkungen zur Folge hat. Das Ziel des Vereins ist es, betroffene Familien zu vernetzen und Aufmerksamkeit für seltene Krankheiten zu schaffen.