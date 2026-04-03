Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Getunter E-Scooter: Raser flüchtete mit 70 km/h

Steiermark
03.04.2026 08:00
Viel zu schnell war der junge E-Scooter-Fahrer in Graz unterwegs (Symbolbild)
Viel zu schnell war der junge E-Scooter-Fahrer in Graz unterwegs (Symbolbild)(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eigentlich dürfen E-Scooter ja nur maximal 25 km/h fahren. Doch in Graz ist am Dienstagnachmittag ein junger Mann mit bis zu 70 km/h auf seinem getuntem Gefährt vor der Polizei geflohen – Zeugen werden gesucht. Und auch in Wildon war ein junger Scooter-Raser mit 73 km/h unterwegs.

0 Kommentare

Gegen 15 Uhr wurde die Grazer Polizei am gestrigen Gründonnerstag in die Janzgasse zum Bad Eggenberg (Auster) gerufen. Grund dafür war eine Gruppe von Jugendlichen, die mit augenscheinlich getunten E-Scootern unterwegs war. Als eine Polizeistreife eintraf, ergriffen mehrere Jugendliche die Flucht und fuhren mit ihren Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Zeugen der Flucht werden gesucht
Dabei folgten sie unter anderem einem jungen Mann, der mit geschätzten Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h unterwegs gewesen war. Er flüchtete vom Bad Eggenberg über die Route Georgigasse – Schloßstraße - Herbersteinstraße und die Grasbergstraße bis zur Baiernstraße. Dort kehrte er um und flüchtete über die Baiernstraße – Grasbergstraße - Eggenberger Allee – Karl-Morre-Straße – Georgigasse – Alte-Poststraße - Laudongasse – Wagner-Biro-Straße – Eggenberger Straße – Annenstraße - Hans-Resel-Gasse und die Keplerstraße bis hin zum Lendkai. Dort verlor sich seine Spur, nachdem er die riskante Fahrt über den Murradweg fortgesetzt hatte. 

E-Scooter: Was ist erlaubt?

  • Unter dem Begriff E-Scooter versteht man in Österreich elektrisch betriebene Klein- und Miniroller mit einer höchstzulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h.
  • Ihre Benützung auf Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen ist verboten.
  • Nähere Infos dazu finden sie hier 

Seither laufen die Ermittlungen. Der Jugendliche wird auf ein Alter zwischen 15 und 20 Jahren geschätzt. Er war mit einer schwarzen Oberbekleidung und einem Motocrosshelm bekleidet. Auf seiner Flucht touchierte er mehrere Fahrzeuge und gefährdete bislang unbekannte Passanten. Die Polizei ermittelt daher unter anderem wegen des strafrechtlichen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Zeugen und Geschädigte werden nun ersucht, sich bei der PI Graz-Wienerstraße ( 059133/6594) zu melden.

14-Jähriger mit 73 km/h unterwegs
Auch im südsteirischen Wildon wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag mehrfach wegen auffälliger E-Scooter-Lenker verständigt. Die Jugendlichen waren im Bereich der Murbrücke sowie eines Supermarktes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei einer Kontrolle mit Unterstützung einer Verkehrsstreife stellten die Beamten anhand eines Rollenprüfstandes in der Folge fest, dass vier der E-Scooter Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 73 km/h erreichten. Die vier 14-jährigen Burschen werden nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.04.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
E-Scooter
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf