Getunter E-Scooter: Raser flüchtete mit 70 km/h

Eigentlich dürfen E-Scooter ja nur maximal 25 km/h fahren. Doch in Graz ist am Dienstagnachmittag ein junger Mann mit bis zu 70 km/h auf seinem getuntem Gefährt vor der Polizei geflohen – Zeugen werden gesucht. Und auch in Wildon war ein junger Scooter-Raser mit 73 km/h unterwegs.
Gegen 15 Uhr wurde die Grazer Polizei am gestrigen Gründonnerstag in die Janzgasse zum Bad Eggenberg (Auster) gerufen. Grund dafür war eine Gruppe von Jugendlichen, die mit augenscheinlich getunten E-Scootern unterwegs war. Als eine Polizeistreife eintraf, ergriffen mehrere Jugendliche die Flucht und fuhren mit ihren Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.
Zeugen der Flucht werden gesucht
Dabei folgten sie unter anderem einem jungen Mann, der mit geschätzten Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h unterwegs gewesen war. Er flüchtete vom Bad Eggenberg über die Route Georgigasse – Schloßstraße - Herbersteinstraße und die Grasbergstraße bis zur Baiernstraße. Dort kehrte er um und flüchtete über die Baiernstraße – Grasbergstraße - Eggenberger Allee – Karl-Morre-Straße – Georgigasse – Alte-Poststraße - Laudongasse – Wagner-Biro-Straße – Eggenberger Straße – Annenstraße - Hans-Resel-Gasse und die Keplerstraße bis hin zum Lendkai. Dort verlor sich seine Spur, nachdem er die riskante Fahrt über den Murradweg fortgesetzt hatte.
Seither laufen die Ermittlungen. Der Jugendliche wird auf ein Alter zwischen 15 und 20 Jahren geschätzt. Er war mit einer schwarzen Oberbekleidung und einem Motocrosshelm bekleidet. Auf seiner Flucht touchierte er mehrere Fahrzeuge und gefährdete bislang unbekannte Passanten. Die Polizei ermittelt daher unter anderem wegen des strafrechtlichen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Zeugen und Geschädigte werden nun ersucht, sich bei der PI Graz-Wienerstraße ( 059133/6594) zu melden.
14-Jähriger mit 73 km/h unterwegs
Auch im südsteirischen Wildon wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag mehrfach wegen auffälliger E-Scooter-Lenker verständigt. Die Jugendlichen waren im Bereich der Murbrücke sowie eines Supermarktes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei einer Kontrolle mit Unterstützung einer Verkehrsstreife stellten die Beamten anhand eines Rollenprüfstandes in der Folge fest, dass vier der E-Scooter Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 73 km/h erreichten. Die vier 14-jährigen Burschen werden nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt.
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