Getunter E-Scooter: Raser flüchtete mit 70 km/h

Zeugen der Flucht werden gesucht

Dabei folgten sie unter anderem einem jungen Mann, der mit geschätzten Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h unterwegs gewesen war. Er flüchtete vom Bad Eggenberg über die Route Georgigasse – Schloßstraße - Herbersteinstraße und die Grasbergstraße bis zur Baiernstraße. Dort kehrte er um und flüchtete über die Baiernstraße – Grasbergstraße - Eggenberger Allee – Karl-Morre-Straße – Georgigasse – Alte-Poststraße - Laudongasse – Wagner-Biro-Straße – Eggenberger Straße – Annenstraße - Hans-Resel-Gasse und die Keplerstraße bis hin zum Lendkai. Dort verlor sich seine Spur, nachdem er die riskante Fahrt über den Murradweg fortgesetzt hatte.