100 Igel hoffen auf Start in ein neues Leben

Nach zwei Wochen endgültig zurück in die Freiheit

Der Igel muss sich zunächst in einem geschlossenen Kleingehege mit Häuschen aufhalten, nach rund zwei Wochen darf er in die Freiheit – zusätzlich bekommt er noch Futter angeboten. „Als Igelhaus reicht eine umgedrehte Holzkiste, solche Häuschen verleihen wir auch gegen eine kleine Gebühr“, sagt Lang.