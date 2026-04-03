Osterspaziergang auf das Hilaribergl in Kramsach

Eine einfache Rundwanderung führt uns, genau passend zum Osterfest, zum Kloster Hilariberg mit der Wallfahrtskirche im Unterland. Der Neuschnee der letzten Tage sollte inzwischen geschmolzen sein.
Wir folgen direkt unterhalb des Parkplatzes gleichbleibend der Forstmeile in Richtung der Geräte (nicht die Variante rechts hinauf nehmen). Es geht zunächst eben im Wald dahin und dann – leicht an- bzw. absteigend – auf einem Fußweg im Wald gemütlich nach oben.
Bei einer Wegkreuzung verlassen wir die Forstmeile und halten uns rechts nach oben Richtung „Kloster Hilariberg“ (sofort danach die linke Route aufwärts nehmen). Jetzt wandert man entlang eines Abschnitts des Kreuzwegs empor bis zur Asphaltstraße direkt unterhalb vom Kloster Hilariberg. Schließlich auf der Straße die letzten Meter oder links über die „Lourdeskapelle“ dorthin (587 m). Nach gut einer halben Stunde ist das Hilaribergl erreicht.
In der versteckt gelegenen Wallfahrtskirche auf diesem bewaldeten Hügel bietet sich die Möglichkeit einer österlichen Einkehr. Für die körperliche Stärkung steht am Ende der gemütlichen Rundwanderung der Gasthof Liftstüberl quasi parat.
Gegenüber vom Kloster spazieren wir dann eben auf dem Forstweg weiter, um bald rechts abzuzweigen („Forstmeile“, „Parkplatz Wittberg“). Nun geht es wieder gemächlich abwärts, der Fußweg schlängelt sich im Wald hinunter (stets an „Forstmeile“ halten und bei Routenteilung links). So gelangen wir direkt zurück zum Ausgangspunkt.
Wer möchte, kann die Wanderung jetzt mit einer Einkehr im „Liftstüberl“ quasi abrunden – das befindet sich genau oberhalb vom Parkplatz
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