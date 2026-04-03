Osterspaziergang auf das Hilaribergl in Kramsach

Bei einer Wegkreuzung verlassen wir die Forstmeile und halten uns rechts nach oben Richtung „Kloster Hilariberg“ (sofort danach die linke Route aufwärts nehmen). Jetzt wandert man entlang eines Abschnitts des Kreuzwegs empor bis zur Asphaltstraße direkt unterhalb vom Kloster Hilariberg. Schließlich auf der Straße die letzten Meter oder links über die „Lourdeskapelle“ dorthin (587 m). Nach gut einer halben Stunde ist das Hilaribergl erreicht.