Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!

„Meine einzige Bedingung“

„Wir freuen uns sehr, dass Andi Herzog – die Zehe der Nation in der WM-Quali 1997 – uns für die Fußball-WM als Kommentator zur Verfügung steht, die ganze Zeit in den USA sein wird und von dort die Spiele begleiten wird. Danke auch an Sky, dass sie das möglich gemacht haben“, erklärte Thurnher weiter. „Meine einzige Bedingung war, dass ich die Zehe nicht herzeigen muss“, scherzte Herzog. Der 57-Jährige ist seit vielen Jahren für den Pay-TV-Sender Sky tätig.