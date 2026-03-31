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Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
31.03.2026 20:34
Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Ingrid Thurnher und Rainer Pariasek.
Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Ingrid Thurnher und Rainer Pariasek.(Bild: Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Andreas Herzog wird während der Fußball-WM als ORF-Experte tätig sein. Das gab der öffentlich-rechtliche TV-Sender am Dienstag kurz vor Anpfiff des Testspiels des ÖFB-Teams gegen Südkorea bekannt.

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Der 103-fache Teamspieler, der selbst in den USA gekickt hat und später US-Teamchefassistent war, wird unter anderem die Spiele des österreichischen Nationalteams im ORF live an Ort und Stelle an der Seite von Moderator Rainer Pariasek analysieren.

Herbert Prohaska und Rainer Pariasek
Herbert Prohaska und Rainer Pariasek(Bild: GEPA)

Aufatmen bei den Fans: Auch Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska wird dabei sein. „Selbstverständlich“, so ORF-Chefin Ingrid Thurnher, „es kann keine WM geben, bei der Österreich dabei ist, aber der Herbert nicht!“

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Herzog war als aktiver Spieler selbst bei zwei WM-Endrunden dabei und ist auch der bis dato letzte österreichische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft.

 „Meine einzige Bedingung“
„Wir freuen uns sehr, dass Andi Herzog – die Zehe der Nation in der WM-Quali 1997 – uns für die Fußball-WM als Kommentator zur Verfügung steht, die ganze Zeit in den USA sein wird und von dort die Spiele begleiten wird. Danke auch an Sky, dass sie das möglich gemacht haben“, erklärte Thurnher weiter. „Meine einzige Bedingung war, dass ich die Zehe nicht herzeigen muss“, scherzte Herzog. Der 57-Jährige ist seit vielen Jahren für den Pay-TV-Sender Sky tätig.

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