Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!

Andreas Herzog wird während der Fußball-WM als ORF-Experte tätig sein. Das gab der öffentlich-rechtliche TV-Sender am Dienstag kurz vor Anpfiff des Testspiels des ÖFB-Teams gegen Südkorea bekannt.
Der 103-fache Teamspieler, der selbst in den USA gekickt hat und später US-Teamchefassistent war, wird unter anderem die Spiele des österreichischen Nationalteams im ORF live an Ort und Stelle an der Seite von Moderator Rainer Pariasek analysieren.
Aufatmen bei den Fans: Auch Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska wird dabei sein. „Selbstverständlich“, so ORF-Chefin Ingrid Thurnher, „es kann keine WM geben, bei der Österreich dabei ist, aber der Herbert nicht!“
Herzog war als aktiver Spieler selbst bei zwei WM-Endrunden dabei und ist auch der bis dato letzte österreichische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft.
„Meine einzige Bedingung“
„Wir freuen uns sehr, dass Andi Herzog – die Zehe der Nation in der WM-Quali 1997 – uns für die Fußball-WM als Kommentator zur Verfügung steht, die ganze Zeit in den USA sein wird und von dort die Spiele begleiten wird. Danke auch an Sky, dass sie das möglich gemacht haben“, erklärte Thurnher weiter. „Meine einzige Bedingung war, dass ich die Zehe nicht herzeigen muss“, scherzte Herzog. Der 57-Jährige ist seit vielen Jahren für den Pay-TV-Sender Sky tätig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.